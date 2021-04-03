Адвокат Миронов рассказал о порядке выполнения требований инспектора ГИБДД

Москва, 3 апреля. Требования инспектора ГИБДД могут быть незаконными. Как водителю правильно реагировать, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, при всей очевидности незаконных действий, нужно вежливо уточнить у инспектора, какими нормами законодательства обосновываются его требования. Также желательно вести аудио- или видеозапись.

«И уже после всего произошедшего обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения и определения целесообразности обжалования действий сотрудников полиции», — поясняет Миронов агентству «Прайм».

Это позволит исключить негативные последствия и, в случае чего, возмещение морально вреда для водителя. Как говорит адвокат, действия такие, как требование документов, прохождение медосвидетельствования и «масса всего иного» должны быть законными.

По словам Миронова, водители часто сталкиваются с нелегитимными требованиями со стороны сотрудников полиции, например оплатить штраф на месте или отвезти домой сотрудника, который закончил рабочий день.

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