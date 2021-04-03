ВОЗ сообщила о 659 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

Москва, 3 апреля. Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 659 тыс. за минувшие сутки. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Данный показатель является рекордным с 17 января 2021 года. По опубликованным на 2 апреля данным, число летальных исходов возросло более чем на 11,6 тыс., суммарно превысив 2,82 млн случаев.

Более 41% заразившихся являются жителями Европы (275 728). Вторую строчку по числу заболеваний заняли Северная и Южная Америки (220 277), на третьем месте расположилась Юго-Восточная Азия, где зафиксировано 94 908 случаев инфицирования.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в США — 30 159 557 человек. Отмечается, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденную информацию, предоставляемую государствами.

Ранее сообщалось, что Росстат заявил о понижении уровня смертности от коронавируса в России. Заболевание не стало причиной смерти пациента в 5839 случаях.