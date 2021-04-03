Пушков предсказал США мировое лидерство по деградации из-за легалайза

Москва, 3 апреля. Соединенные Штаты Америки скоро станут мировым лидером по социальной деградации из-за легализации наркотиков, об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Пушков считает, что из-за легализации тяжелых наркотических веществ Америка станет первой в мире по деградации социума. Причиной легалайза может послужить то, что во всех сферах жизни в США радикалы вышли за рамки и чувствуют себя абсолютно безнаказанно, указал он в своем Telegram-канале.

На данный момент в США легализовали употребление марихуаны. Вещество разрешено в большинстве американских штатов. Вслед за этим сенаторы в штате Вашингтон предложили отменить запрет на тяжелые наркотики.

Недавно Пушков посоветовал Киеву не полагаться на Белый дом в операции против Донбасса. По словам сенатора, даже если Украина получила заверения министра обороны США, означать они могут что угодно — от новых санкций в отношении России до поставок оружия.