Поддельное масло из Белоруссии завалило украинские магазины

Чернигов, 3 апреля. «Белорусское масло» пользуется большой популярностью у жителей украинских городов. Однако большая его часть сделана неизвестным производителем.

Сливочный продукт под названием «белорусское масло» особенно часто встречается на продуктовых рынках. Однако сами белорусы, посещающие Украину, никогда не видели таких пачек. В связи с этим журналисты решили провести свое расследование и прошлись по рынкам Чернигова.

Поиски сомнительного «белорусского масла» быстро увенчались успехом. Продавцы признаются, что покупатели с удовольствием приобретают продукт. После изучения упаковки масла стало понятно, что адреса, который указан в графе производителя, в действительности не существует.

Необычным продуктом ранее уже интересовались государственные органы Украины. Они постановили, что продукт на 60–97% состоит из заменителей молочного жира и не является сливочным маслом. В 2019 году правоохранительные органы возбуждали уголовное дело по факту мошенничества против неустановленного лица. Однако «белорусское масло» продолжает лежать на прилавках. Встретить подделку можно только на рынках, но не в магазинах.

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