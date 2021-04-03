Собчак ответила на критику после интервью со скопинским маньяком

Москва, 3 апреля. Если люди не понимают, что такое профессия журналиста, то это явно не мои проблемы, заявила телеведущая Ксения Собчак в ответ на критику после ее интервью со скопинским маньяком.

Собчак в беседе с KP.RU на премии GQ Super Women прокомментировала обрушившуюся в ее адрес критику после фильма о Владимире Мохове и рассказала, какие вывода она сделала из этой ситуации.

«Выводы я сделала: мир *** (сошел с ума. — Прим. ФАН), и в принципе, люди не очень понимают, что такое профессия журналиста. И это явно не мои проблемы, знаете, наверное, надо в консерватории что-то поправить», — заявила Собчак.

Журналисты уточнили у нее, значит ли это, что интервью можно делать с любым, даже самым неприятным персонажем. На это Собчак напомнила, что за такие вопросы могли выгнать с первого курса журфака.

«Меня, как журналиста, учили: это твоя обязанность — брать интервью у любого человека. И тот же Познер, который учил в том числе и меня, говорил: «Если бы у меня была возможность взять интервью у Гитлера, я бы взял». Конечно, это интересно, это важное исследование зла. Просто сейчас новые правила наступают и в мире профессий. Видимо, по новой этике врач тоже скоро не сможет лечить плохих людей. Я думаю, это следующая ступень обсуждения — может ли хирург делать операцию Мохову или Чикатило», — посетовала светская львица.

Скандальное интервью с маньяком Моховым вышло неделю назад. За это время фильм Собчак посмотрели уже 5,8 млн раз. Картина вызвала нешуточные баталии. В частности, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил вовсе законодательно запретить преступникам давать интервью в СМИ. А заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку прозвучавшего в фильме высказывания Мохова о готовности вновь «заняться» одной из своих жертв: так он прокомментировал то, что родившая в плену двух детей Елена Самохина больше не становилась матерью после освобождения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил рязанскому СУ СК организовать процессуальную проверку после скандального интервью.