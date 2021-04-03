Bloomberg: Восстановление российской экономики набирает ход

Вашингтон, 3 апреля. Экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран. Причиной стали более мягкие ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Весомую роль в активном восстановлении экономической сферы сыграло отсутствие еще одного общего карантина в России. На данный момент, жесткие ограничения вводят многие европейские страны, что сказывается на их экономике, передает «ПолитЭксперт» со ссылкой на материал агентства Bloomberg.

«Россия стабильно выходит из пандемической рецессии. Экономика крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов сократилась меньше, чем у многих стран, с которыми он конкурирует на рынке <...>. Сфера услуг страны, которая занимает небольшую долю в общем объеме ВВП, также вышла из 2020 года относительно непострадавшей», — заметили в агентстве.

При этом появились некоторые проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и ослаблением рубля. Это повлияло на то, что Банк РФ впервые за несколько лет повысил ключевую ставку с прицелом на будущий рост.

Экономический эксперт Bloomberg Скотт Джонсон заметил, что восстановление в экономической сфере расширяется. Этому способствует замедление вспышек заболевания, прогресс вакцинации и повышение цен на нефть. При этом коронавирус пока остается угрозой и до нормального состояния еще далеко.

«Но к четвертому кварталу 2021 года объем производства может вернуться к довирусному состоянию», — уверен специалист.

Ранее издание The Spectator сообщило, что поставки и производство «Спутника V» могут «оживить» отношения России с ЕС. Такой сценарий стал более реальным после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пошли на «политическую уступку», инициировав разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.