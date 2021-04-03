Правительство Франции ввело общенациональный карантин

Париж, 3 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь ввел национальный четырехнедельный карантин. Во всех регионах страны комендантский час начинается в 19:00.

По условиям распоряжения, также запрещены любые поездки без веской причины на расстоянии 10 км от места самоизоляции. Магазины товаров не первой необходимости останутся закрытыми, а также школы и детские сады. Любые скопления людей, которые власть сочтет незаконными, будут жестко пресекаться.

Локдаун ввели из-за резкого увеличения числа инфицированных COVID-19. Французский лидер подчеркнул, что 44 процента больных в реанимациях — люди моложе 65 лет.

Ранее во Франции два человека умерли после вакцинации AstraZeneca. С начала массовой вакцинации во Франции установлено 12 случаев тромбозов. Четыре из них закончились летальным исходом.