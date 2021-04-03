Российские инженеры создадут космический буксир БОРИС

Воронеж, 3 апреля. Инженеры Воронежского государственного технического университета разработали эскиз орбитального буксира для доставки ракет сверхлегкого класса на орбиту.

Буксир весит около 80 килограммов. Предполагается, что БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников) сможет нести на борту 16 килограммов топлива в жидком виде. Этого количества горючего будет достаточно для того, чтобы доставить несколько космических спутников на разные орбиты. Именно возможность доставки космических аппаратов является конкурентным преимуществом среди остальных разработок, уверены специалисты.

Разгонные блоки широко применяются в космической программе России. По сути, эти блоки являются теми же буксирами, которые доставляют спутники, только больших размеров.

Ранее одно из предприятий Роскосмоса занялось разработкой ракеты сверхлегкого класса. За конструирование нового космического аппарата ответственны специалисты НПО «Энергомаш».