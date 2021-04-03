Стас Барецкий может стать соведущим обновленного «Дома-2»

Москва, 3 апреля. Новым ведущим телепроекта «Дом-2», стартующем на телеканале «Ю», должен был стать шоумен Стас Борецкий, однако теперь его участие под вопросом.

В пятницу организаторы программы подтвердили, что перезапуск популярного реалити-шоу состоится на канале «Ю». Телестройка, закрытая в начале года, вернется в эфир 19 апреля. По данным телеканала, шоу сохранит классический формат с его старыми ведущими Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Владом Кадони, Ольгой Орловой и Андреем Черкасовым.

Однако в беседе с «Лайфом» Барецкий сообщил, что он должен был стать новым ведущим телестройки.

«Я в роли ведущего должен принять участие. Правда, по последним сведениям, что-то там не срастается, но я надеюсь, что останусь ведущим. Меня они сами пригласили, я разговаривал с Комиссаровым, прошел несколько проб, мне пошили костюмы и даже была отснята пара материалов», — сообщил шоумен.

Последние новости о составе ведущих он назвал «непонятными» и выразил готовность влиться в проект, «если не произойдет никаких форс-мажоров».

Ранее стало известно, что продюсеры реалити ради поднятия рейтингов предложили ряду полюбившихся зрителям участников снова приступить к съемкам. На экранах могут появиться Захар Саленко, Евгения Феофилактова, Роман Третьяков, Илья Яббаров и другие. Переговоры ведутся также с Римой Пенджиевой и Тори Карасевой.