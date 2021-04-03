Киев открыто заявил о подготовке к «войне за Крым» совместно с НАТО

Киев, 3 апреля. Киев признал, что ведет подготовку к совместной с НАТО «войне за Крым». Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Смысл военных учений Альянса Defender Europe 2021 в том, чтобы отрепетировать боевые действия против Российской Федерации. География маневров простирается от Балтийского до Черного моря, заявил Арестович.

«Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией», — признал дипломат.

Командование НАТО уже перебросило все необходимые силы и начало прорабатывать вопросы логистики. По словам украинского дипломата, основным фокусом маневров станет Балканский полуостров, Крым и все, что располагается к северу от него.

Ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского призвал граничащие с Незалежной государства Североатлантического альянса повысить уровень боеготовности своих вооруженных сил. Кроме того, Киев считает актуальным проведение срочных совместных учений ВСУ и армий Альянса.