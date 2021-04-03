HBO Max займется съемкой специального эпизода «Друзей» 5 апреля

Вашингтон, 3 апреля. Съемки новой серии «Друзей» от HBO Max начнутся 5 апреля. В воссоединении актеры не станут перевоплощаться в персонажей, а предстанут в роли самих себя.

Специальный эпизод станет первой совместной работой всех актеров после окончания сериала. Сообщается, что новая серия не станет продолжением проекта.

Съемкой новой части истории «Друзей» займется телепродюсер Бен Уинстон. Весь съемочный процесс будет происходить на месте первоначального создания проекта — студии Warner Bros. в Бербанке, штат Калифорния.

В новом проекте воссоединятся всеми любимые актеры сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Шоураннеры проекта Дэвид Крейн и Марта Кауффман также станут участниками нового эпизода.

Ранее сообщалось, что автор «Игры престолов» Джордж Мартин анонсировал выход театральной постановки по мотивам сериала. Сюжет будет разворачиваться вокруг турнира в крупнейшем замке в Вестеросе Харренхолле.