Матильда Шнурова рассекретила причину смены имени

Санкт-Петербург, 3 апреля. Ресторатор и экс-супруга Сергея Шнурова Матильда сменила не только девичью фамилию, но и имя. В беседе с поклонниками она рассказала, что это позволило ей изменить свою судьбу.

Настоящее имя светской львицы — Елена Мозговая. Она родилась в небольшом селе под Воронежем, а после школы отправилась покорять столицу. В Москве юная Лена закрутила роман со звездным фотографом Дмитрием Михеевым, который и предложил ей называться Матильдой.

Этим именем она представилась основателю группировки «Ленинград», когда впервые попала к нему в гримерку. Выйдя замуж за одного из богатейших музыкантов страны, Матильда смогла не потеряться в его тени.

Ресторатор решила пообщаться с подписчиками в сторис Instagram. Один из них спросил, для чего она сменила имя. Он поинтересовался, не хотела ли она таким решением перечеркнуть воспоминания о прошлом.

«Смена имени — это создание своего собственного другого будущего», — лаконично ответила Шнурова.

К слову, можно констатировать, что в случае с Матильдой это действительно сработало. После смены имени к ней пришли и деньги, и возможности, и любовь, и популярность.

Также экс-супруга Шнурова рассказала, какое жизненное правило помогает ей всегда оставаться позитивной: не зацикливаться на негативе.

«Ваша жизнь состоит из того, на что вы помещаете свой фокус внимания, на что вы тратите ваше время жизни», — сообщила Матильда.

Отметим, в звездной тусовке поговаривали, что после расставания с Сергеем Шнуровым Матильду ждет забвение. Многие ожидали, что владелица балетной студии быстро разорится. Однако она смогла не только остаться на плаву, но и приумножить свой капитал. В пик эпидемии коронавируса она организовала службу доставку. Так ее ресторан пережил кризис и даже принес прибыль.