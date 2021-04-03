Дочь композитора Игоря Крутого поступила в элитный университет Майами

Москва, 3 апреля. Российский композитор Игорь Крутой поделился праздничным фото в социальной сети Instagram по случаю поступления дочери Александры в престижный Университет Майами.

Музыкант опубликовал фотографию вместе с 17-летней студенткой и рассказал, что так не переживал за себя во время поступления в консерваторию, как за дочь сейчас. По его словам, после поступления Александры вся семья вздохнула с облегчением. Впереди студенческие годы, приобретение знаний и выбор профессии, подчеркнул Крутой.

«Конечно, как любой отец, хочу подставить руки в любом месте, где Сашка может споткнуться и упасть, но я уже понял, что моя доченька будет учиться жизни не на чужих, а на собственных ошибках, что, впрочем, случалось в жизни и со мной», — написал Крутой.

Пока неизвестно, какую именно специальность выбрала девушка. Она отдает свое предпочтение изучению бизнеса, как и ее мама. В университете представлен широкий выбор образовательных программ. Стоимость обучения в вузе варьируется в пределах 13-21 тыс. долларов в год.

Недавно Игорь Крутой рассказал фанатам о тяжелой судьбе певца Валерия Леонтьева. По словам композитора, народному артисту РФ не всегда в жизни сопутствовала удача.