Вильфанд сообщил о грядущем потеплении в европейской части России

Москва, 3 апреля. Ближайшие пять дней жителей европейской части России ожидает теплая погода с примерно одинаковыми показателями по всему региону.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью РИА Новости сообщил, что температура воздуха на северо-западе поднимется на четыре-пять градусов, а в центре — на один-два. Столбики термометров будут в диапазоне от шести до 11 градусов выше нуля.

Синоптик подчеркнул, к 7 апреля температура воздуха в Центральной России вырастет до 13 градусов. В Краснодарском крае прогнозируется около 15.

«Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», — сказал Вильфанд.