Два человека умерли после вакцинации AstraZeneca во Франции

Париж, 3 апреля. Привитые препаратом AstraZeneca два француза скончались из-за образовавшегося тромбоза. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

С 19 по 25 марта во Франции зарегистрировано три случая образования тромбоза после прививки AstraZeneca. Два из них закончились летальным исходом. В сообщении указано, что речь идет об «атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции». С начала массовой вакцинации во Франции установлено 12 случаев тромбозов. Четыре из которых закончились смертью человека.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов и Германии приостановили вакцинацию препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Им будут прививать людей только старше 60 лет.