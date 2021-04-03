Водянова напомнила о проблемах детей с аутизмом трогательным снимком с сестрой

Москва, 3 апреля. Супермодель Наталья Водянова в день информирования об аутизме растрогала фанатов совместным снимком со своей сестрой Оксаной, родившейся с тяжелым недугом.

Оксане при рождении поставили диагноз — аутизм. Семья приложила максимум усилий, чтобы социализировать малышку.

«Говорить об этой особенности развития важно, ведь она, согласно международным исследованиям, диагностируется у каждого 54-го ребенка. Но несмотря на такую распространенность, в обществе про людей с аутизмом знают недостаточно, а мифов так много, что они только укрепляют стигматизацию», — написала Наталья на своей странице в Instagram под трогательным снимком с сестрой.

Оксана на себе прочувствовала все тяготы жизни особенного человека. Так, в 2015 году произошел возмутительный инцидент, когда хозяин кафе в Нижнем Новгороде Ахмидий Гиняз оглы Байрамов выгнал 27-летнюю девушку и ее сопровождающую из помещения кафе, решив, что своим видом страдающая ДЦП и аутизмом Оксана отпугивает посетителей. На помощь он позвал охранников шашлычной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично». Позднее Байрамов свою вину признал и попросил прощения у матери девушки.

Публикуя снимок с сестрой, Водянова привлекла внимание к проблеме. Подписчики супермодели в комментариях поделились своими жизненными примерами, когда их дети сталкивались с непониманием и отчуждением. Многие поблагодарили звезду за ее общественную и благотворительную деятельность.