Уязвимость может помочь человеку справиться с психологической травмой

Москва, 3 апреля. Человек должен следить за своим психологическим здоровьем также, как за физическим. Об этом предупредила испанский психиатр Анабель Гонсалес.

Некоторые люди скрывают от окружающих свои проблемы и не дают волю эмоциям. Действительно сильным человека делает его способность немного побыть слабым.

«Если мы прячем грусть или не хотим ее чувствовать, она остается внутри. Для того чтобы избавиться от нее, ее необходимо выплеснуть наружу. Если мне нужно поплакать, я плачу (хотя, конечно же, не в любом месте и не в любой компании). Я открываюсь тем, кто умеет выслушать (а умеют это не все), а потом прошу меня обнять. Объятия — лучший способ преодолеть печаль», — рассказала врач.

Она порекомендовала разговаривать о своих проблемах и работать над ними. Гонсалес посоветовала слушать свое тело и заниматься делами, которые эмоционально питают.

Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева ранее рассказала, как вовремя распознать депрессию и не спутать ее с обычной усталостью. К специалисту стоит обратиться при отсутствии желания действовать, плохом настроении и постоянной подавленности.