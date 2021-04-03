ЛНР зафиксировала новые обстрелы своих позиций боевиками ВСУ

Луганск, 3 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район населенного пункта Калиново-Борщеватое. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР).

Пресс-служба оборонного ведомства впервые с момента введения дополнительных мер по режиму прекращения огня зафиксировала артиллерийские залпы по своей территории. Сообщается, что при этом украинские военные использовали орудия калибра 122-мм. Всего по позициям НМ ЛНР было выпущено 16 снарядов, сообщили в пресс-службе.

Ранее украинские военные дважды нарушили режим тишины. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что огонь велся по населенным пунктам Золото-5 и Голубовское.