Никто не посмеет заткнуть мне рот: критик Соседов выиграл суд у Первого канала

Москва, 3 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов эмоционально рассказал о своей победе в суде над Первым каналом.

В пятницу суд вынес итоговый вердикт по делу о шоу «Голос». Первый канал пытался привлечь к ответственности Соседова и актера Станислава Садальского по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако судья оставил иск без удовлетворения

Спустя несколько часов после заседания Соседов вышел на связь с аудиторией и высказал все, что думает на этот счет. На своей странице в Instagram он записал видеообращение, в котором не сдерживал ликования.

«А я всего-то усомнился в честности подсчета голосов на шоу «Голос». Как и все вы. Ну, кто знает, как они там считают! Видимо, это их очень задело. Их юрист выглядел очень блекло, бледно и ничего толкового предъявить не мог. <…> Я буду говорить о вас всегда то, что считаю нужным, и никто из вас никогда не посмеет заткнуть мне рот. Ура, друзья, ура!» — констатировал он.

Садальский, Соседов и председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в прошлом году обвинили членов жюри популярного телепроекта в подсуживании вокалистке Александре Будниковой — дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. Садальский также припомнил скандал вокруг наследницы певицы Алсу Микеллы Абрамовой, победа которой привела к расследованию.