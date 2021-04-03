Правительство России приняло госпрограмму по развитию Арктики до 2024 года

Москва, 3 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России на период 2021–2024 годов.

Принятая стратегия включает в себя две подпрограммы: первая по социально-экономическому положению, а вторая по созданию условий для привлечения инвесторов, чтобы обеспечить новые рабочие места. Совокупно на программу российское правительство выделило более 19 миллиардов рублей.

Предполагается, что власти благодаря программе удастся создать конкурентоспособные условия для реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне. Кроме того, будут создаваться новые рабочие места и оказываться поддержка проживающим там коренным малочисленным народам.

Ранее кабмин решил направить более 7 млрд рублей на строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути. Данное решение частично удовлетворит спрос на гидрографическое сопровождение со стороны сырьевых компаний и других пользователей СМП.