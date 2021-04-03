Это нельзя назвать запоем: Познер признался, что чуть не стал алкоголиком

Москва, 3 апреля. Телеведущий Владимир Познер признался, что заглушает тяжелые мысли алкоголем. И хоть речь идет об очень серьезных дозах спиртного, алкоголиком себя журналист не считает.

Телеведущий, которому в этом году исполнилось 87 лет, часть своей жизни прожил в США и Франции, поэтому ему близка фраза «свой среди чужих, чужой среди своих». Как уточнил Познер в эфире программы «Судьба человека», «своим» он почувствовал себя в США, куда вернулся спустя 40 лет проживания в СССР.

«Мой приезд в Нью-Йорк был одним из моментов наивысшего счастья. Было ощущение, что я возвращаюсь домой и вижу то, о чем столько лет мечтал», — поделился он.

Он вспомнил, как в 1970-х, будучи журналистом, должен был отправиться в командировку в США, однако в последний момент власти приняли решение не выпускать его за границу. При этом поездка планировалась заранее, и Познер к ней серьезно готовился. По словам ведущего, тот запрет стал для него серьезным ударом. Он сильно переживал, подавленное состояние чуть не привело его к алкоголизму.

«Это нельзя назвать запоем, я не был алкоголиком, а просто много пил, чтобы не думать. При этом я много работал», — рассказал он.

Познеру, по его словам, пришлось продолжить бороться против советской цензуры, чтобы осуществлять свою профессиональную деятельность. Тогда он решил, что нужно взять себя в руки и идти дальше, и избавился от пагубной привычки.

В эти дни тележурналист стал героем международного скандала. Он прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, но был вынужден вскоре вернуться в Россию. Оппозиция окружила гостиницу в Тбилиси, в которой он остановился, и устроила акцию протеста. Участники акции заявили, что готовы активно протестовать до тех пор, пока «те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут страну».

Позднее журналист заявил, что люди, «которые устроили этот шабаш, не стоят внимания», и отказался комментировать произошедшие события.