Американские врачи объяснили опасность регулярного употребления апельсинов

Москва, 3 апреля. Два апельсина в день могут привести к раку кожи. Такое заявление сделали американские ученые из Университета Индианы.

Частое и регулярное употребление цитрусовых на 63% увеличивает риск развития онкологии. Такой эффект связан с содержанием в апельсинах псоралена, который обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами. Наиболее пристальное внимание обратить на эту проблему стоит людям со светлой кожей.

Специалист Центра профилактики рака Тереза Бартоломью ранее предупредила, что жжение и зуд вокруг родинки может говорить о злокачественной меланоме. Она посоветовала обращать внимание на родимые пятна и появление новых отметок на коже.