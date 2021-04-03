Наставники «Голос.Дети» довели конкурсантов до слез

Москва, 3 апреля. Наставники нового выпуска шоу «Голос.Дети» довели до слез сразу несколько участников.

В пятницу на проекте стартовал этап поединков, когда несколько подопечных одного наставника исполняют вместе одну песню, а в следующий этап проходит только один из них.

Первыми на сцену вышли участники команды Басты. Когда рэпер назвал победителем одного из трех музыкантов, проигравшая конкурсантка Анна Юркевич расплакалась прямо на сцене, из-за чего ведущему Дмитрию Нагиеву пришлось спешно ее успокаивать.

Крайне эмоциональным получилось выступление Киры Гоголадзе, Габриэля Александрова и Дианы Вахибы, исполнившими песню «Ой, у вишневому саду». В следующий этап прошла Кира, а Диана вновь всплакнула.

Покидая проект Александров пытался скрыть свои слезы, но эмоции взяли вверх. Мальчик, еле сдерживаясь, отметил, что «Голос» для него — это огромный опыт, но очень тяжело расставаться с людьми, с которыми работал это время.

В итоге в следующий этап прошли Полина Данильченко, Кира Гоголадзе, Мария Политикова, Тимофей Завалинич и Василиса Суюнова. В следующем выпуске им предстоит «Песня на вылет».

Ранее Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу посмеялся над внешним видом певца Егора Крида, ставшим одним из наставников шоу «Голос.Дети». Разговаривая с героиней шоу Полиной Гагариной, он уточнил про наставницу «Голоса» «с короткой стрижкой, блондинку такую симпатичную с маникюром». Сначала певица подумала, что речь идет о Светлане Лободе, а потом догадалась, что Ургант так пошутил в адрес Крида.