Geely анонсировала семиместный кроссовер Xingyue L

Пекин, 3 апреля. Китайский автопроизводитель Geely показал мощный семиместный кроссовер Xingyue L, разработанный на базе Volvo XC 40. Он станет самым большим автомобилем концерна.

Кроссовер разработан на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). Система была создана инженерами Volvo. В Xingyue L будет семь посадочных мест, длина кузова составляет 4,77 м. Какой будет установлен ценник на модель, пока неизвестно.

Базовая комплектация оснащена двигателем мощностью 218 лошадиных сил и семиступенчатой АКПП. Люксовая версия авто получит мотор 238 лошадиных сил и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ранее автоконцерны Toyota и Subaru сообщали об объединении усилий для создания совместного автомобиля. По их словам, презентация новой модели автомобиля станет символом достижений.