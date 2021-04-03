Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с неврологическими проблемами

Москва, 3 апреля. Коронавирусная инфекция может вызывать у пациентов проблемы с центральной нервной системой из-за сахарного диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.

Проблемы возникают чаще у пациентов, которые подвержены нарушениям кровообращения в головном мозге. Такие ситуации могут возникать, если у пациента ранее были диагностированы сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца или артериальная гипертензия, рассказала руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

Со слов медика, из-за тяжелого течения COVID-19 может возникнуть провоспалительные изменения. Кроме этого, возможны нарушения свертываемости крови и поражение микрососудистого русла.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова указала на тенденцию стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, несмотря на положительную динамику, колебания заболеваемости не исключены.