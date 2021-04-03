ВСУ заминировали районы трех населенных пунктов за неделю

Луганск, 3 апреля. Украинские военные за эту неделю разместили не менее 100 противотанковых мин ТМ-62 на окраине населенного пункта Попасная. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

Официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий заявил, что под предлогом разминирования территорий недалеко от населенного пункта Счастье Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают устанавливать взрывные устройства.

«Кроме этого, ВСУ продолжают использовать запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН и ПМН-2, которые якобы были сохранены в учебных целях», — отмечается в сообщении.

Недавно стало известно, что ВСУ продолжают размещать военную технику рядом с населенными пунктами вблизи линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.