Альтштейн раскрыл механизм адаптации вакцин к борьбе с мутациями коронавируса

Москва, 3 апреля. Специалисты Центра имени Гамалеи разработали систему приспособления имеющихся вакцин от коронавируса к борьбе против новых штаммов SARS-CoV-2.

Существуют методы, благодаря которым появляется возможность вносить коррективы в нуклеотидную последовательность. Процедура не занимает много времени. Следующий этап — короткие испытания, в результате которых можно получить разновидности вакционного штамма, заявил доктор медицинских наук и сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Мы в этом и пионеры, и не пионеры. Это методы, которые уже давно разработаны, но в применении к вакцинам это еще никогда не делалось, а теперь будет делаться», — уточнил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Альтштейн также отметил схожесть имеющихся препаратов с каплями для носа от коронавируса, которые сейчас проходят доклинические исследования. По его словам, последствия от использования назальной вакцины вполне могут быть идентичны инъекционной.