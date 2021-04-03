Группа «Звери» презентовала новый мини-альбом «Очень»

Москва, 3 апреля. Новый альбом музыкальной группы «Звери» включает в себя пять композиций. Они сочетают в себе мелодичность с элементами рока и поп-музыки.

Новость о выходе альбома сообщил фронтмен группы Роман Билык, известный под сценическим именем Рома Зверь. Он попросил поклонников оценить плод их творчества и поделиться впечатлениями.

«Поздравляю всех нас! Жду ваших впечатлений и комментариев», — написал Билык на своей странице в Instagram.

В альбом «Очень» вошли песни «Очень», «Город», «Поздно», «Диагонали» и «Просто». Обложка сборника выполнена в стиле советских открыток и была создана при участии художницы Тани Пеникер.

Вокалист американской рок-группы Kiss Пол Стэнли ранее прокомментировал возможность выхода нового альбома. Последняя пластинка музыкантов под названием Monster вышла в 2012 году.