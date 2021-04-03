«Королева шпагатов» Волочкова надела вместо купальника банный веник

Москва, 3 апреля. Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала поклонников смелым снимком. «Королева шпагатов» продемонстрировала отличную физическую форму, забравшись на купель.

Скандально известная артистка снова решила популяризировать баню среди подписчиков. Волочкова сделала фотографию, приняв уже фирменную позу в шпагате. Однако в этот раз балерина решила заменить бикини на банный веник, а белокурые волосы спрятала под шапочкой.

«Просто прекрасный банный пятничный шпагатно-купельный вечер», — подписала Волочкова снимок в Instagram.

Волочкова отключила возможность комментировать свои фотографии. Многие связывают такой жест нежеланием балерины читать негативные отзывы о себе или образе жизни.

На днях Анастасия сообщила, что на протяжении восьми месяцев состоит в отношениях с 38-летним мужчиной по имени Олег. Известно, что пара познакомились прошлым летом в нотариальной конторе. Возлюбленный балерины уже был женат и воспитывает дочь от прошлого брака. Личные снимки Волочковой весьма откровенны, однако артистка по-прежнему скрывает лицо избранника, когда публикует фото в своем микроблоге.

Недавно Анастасия рассказала и о романе с голливудским актером Джимом Керри. Такое признание артистка сделала в шоу «Секрет на миллион». Слова Волочковой о связи с Керри подтвердил полиграф. Балерина добавила, что она до сих пор в хороших отношениях со звездой фильма «Маска», и иногда они общаются, передает Пятый канал.