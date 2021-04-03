Ты человек-праздник: Лазарев и Малиновский обменялись трогательными признаниями

Москва, 3 апреля. Музыкант Сергей Лазарев уже несколько дней принимает поздравления с днем рождения. Отмечать свой праздник певец отправился в Мексику. В отпуске его уже традиционно сопровождает друг Алекс Малиновский.

Приятель устроил Лазареву ужин в ресторане на берегу Мексиканского залива и оставил трогательное поздравление на своей странице в Instagram.

«Сережа, ты человек-праздник! Ты человек-настроение! В компании с тобой невозможно быть в плохом настроении. Это всегда смех, это всегда шутки и это всегда безудержное веселье», — обратился Малиновский к имениннику.

Бизнесмен добавил, что его друг привык заботиться обо всех и думать о самом себе в последнюю очередь.

«Тебя любят миллионы, а те, кто тебя не любят — они просто тупо тебе завидуют, потому что ты лучший!» — продолжил Алекс.

На поздравление Лазарев отреагировал в комментариях, поблагодарив Малиновского за теплые слова.

«Спасибо, Сашка за добрые слова! Взаимно!» — написал в комментариях певец.

За этот год это уже третий совместный отдых Лазарева и Малиновского. Весь январь друзья провели на Бали. Приятели выкладывали фото и видео из одинаковых мест, это стало причиной распространения слухов о романтических отношениях между мужчинами. В марте они отправились с друзьями в Сочи.