Ты человек-праздник: Лазарев и Малиновский обменялись трогательными признаниями

Москва, 3 апреля. Музыкант Сергей Лазарев уже несколько дней принимает поздравления с днем рождения. Отмечать свой праздник певец отправился в Мексику. В отпуске его уже традиционно сопровождает друг Алекс Малиновский.
Приятель устроил Лазареву ужин в ресторане на берегу Мексиканского залива и оставил трогательное поздравление на своей странице в Instagram.
«Сережа, ты человек-праздник! Ты человек-настроение! В компании с тобой невозможно быть в плохом настроении. Это всегда смех, это всегда шутки и это всегда безудержное веселье», — обратился Малиновский к имениннику.
Бизнесмен добавил, что его друг привык заботиться обо всех и думать о самом себе в последнюю очередь.
«Тебя любят миллионы, а те, кто тебя не любят — они просто тупо тебе завидуют, потому что ты лучший!» — продолжил Алекс.
На поздравление Лазарев отреагировал в комментариях, поблагодарив Малиновского за теплые слова.
«Спасибо, Сашка за добрые слова! Взаимно!» — написал в комментариях певец.
За этот год это уже третий совместный отдых Лазарева и Малиновского. Весь январь друзья провели на Бали. Приятели выкладывали фото и видео из одинаковых мест, это стало причиной распространения слухов о романтических отношениях между мужчинами. В марте они отправились с друзьями в Сочи.