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Дава Манукян попал под капельницу после «раскрытия» его романа с ассистенткой

Дава Манукян попал под капельницу после «раскрытия» его романа с ассистенткой

Москва, 3 апреля. Рэпер Давид Манукян на некоторое время пропал из соцсетей после «изобличения» романа со своей помощницей. Сегодня он объявился и опубликовал тревожное фото с капельницей.

Что именно случилось с экс-возлюбленным Бузовой — неизвестно, но пользователи Сети уже строят свои теории. Часть из них уверена, что певец испытал сильнейший нервный удар из-за скандала, связанного с его помощницей Анной Маковской, и теперь проходит реабилитацию. Другая часть предположила, что Манукян хочет перевести фокус общественного внимания на свое здоровье, передает Пятый канал.

Артист долго пытался доказать, что не завязывал новых отношений ни с кем. Однако известный профайлер Илья Анищенко поймал его на лжи, проанализировав интервью Давы. По его словам, рэпер мимикрировал так же, как люди, говорящие неправду.

Дава Манукян попал под капельницу после «раскрытия» его романа с ассистенткой

Где именно артисту поставили капельницу — дома или в больнице, и какое лекарство в ней — тоже пока неизвестно. Фотоснимок лишь озаглавлен скромной надписью рэпера: «Не теряйте».

Недавно на прошедшей ежегодной церемонии «Прорыв года», представители медиа вывели на откровенный разговор о расставшейся паре Филиппа Киркорова. В ходе разговора поп-король намекнул, что рэпер Дава Манукян изменял певице Ольге Бузовой.

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