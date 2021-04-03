Дава Манукян попал под капельницу после «раскрытия» его романа с ассистенткой

Москва, 3 апреля. Рэпер Давид Манукян на некоторое время пропал из соцсетей после «изобличения» романа со своей помощницей. Сегодня он объявился и опубликовал тревожное фото с капельницей.

Что именно случилось с экс-возлюбленным Бузовой — неизвестно, но пользователи Сети уже строят свои теории. Часть из них уверена, что певец испытал сильнейший нервный удар из-за скандала, связанного с его помощницей Анной Маковской, и теперь проходит реабилитацию. Другая часть предположила, что Манукян хочет перевести фокус общественного внимания на свое здоровье, передает Пятый канал.

Артист долго пытался доказать, что не завязывал новых отношений ни с кем. Однако известный профайлер Илья Анищенко поймал его на лжи, проанализировав интервью Давы. По его словам, рэпер мимикрировал так же, как люди, говорящие неправду.

Где именно артисту поставили капельницу — дома или в больнице, и какое лекарство в ней — тоже пока неизвестно. Фотоснимок лишь озаглавлен скромной надписью рэпера: «Не теряйте».

Недавно на прошедшей ежегодной церемонии «Прорыв года», представители медиа вывели на откровенный разговор о расставшейся паре Филиппа Киркорова. В ходе разговора поп-король намекнул, что рэпер Дава Манукян изменял певице Ольге Бузовой.