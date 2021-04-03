Поставки и производство «Спутника V» могут «оживить» отношения России с ЕС

Лондон, 3 апреля. Появление совместных обязательств по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» между Евросоюзом и Москвой способно восстановить их отношения, пишет The Spectator.

Такой сценарий стал более реальным после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пошли на «политическую уступку», инициировав разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В беседе лидеры обговорили вопрос поставок и совместного производства препарата на территории ЕС. Шаг Парижа и Берлина вызван опасениями из-за возможной третьей волны коронавируса.

«Кажется, они сделали глубокий вдох и позвонили Владимиру Путину», — говорится в статье за авторством журналистки Мери Дейевски.

Ранее опрос показал высокое доверие жителей Германии к российскому «Спутнику V». Почти 60% респондентов высказали готовность привиться препаратом.