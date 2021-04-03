Илона Маска пригласили на космическую конференцию в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Основатель Tesla и Space X Илон Маск может приехать в Северную столицу. Предпринимателя пригласили организаторы Международной космической конференции Glex-2021.

Конференция состоится в Петербурге в июне. На мероприятие приедут около 700 ученых, конструкторов и инженеров из разных стран. Glex-2021 впервые пройдет в России.

Власти надеются, что к началу форума петербуржцы уже приобретут коллективный иммунитет к коронавирусу и участие в мероприятии не будет ограничено. По словам организаторов, в Петербурге делается все, чтобы гости конференции чувствовали себя безопасно.

На встрече будут присутствовать 20 международных астронавтов. Организаторы также пригласили Илона Маска, стремящегося основать на Марсе первое человеческое поселение. Пока о решении предпринимателя ничего неизвестно.

Ранее военный политолог Константин Сивков раскрыл секрет успешных проектов Илона Маска. Он уверен, что бизнесмен получает финансирование от Пентагона.