Стоимость доллара на следующей неделе упадет на 20 копеек

Москва, 3 апреля. Рубль укрепит свои позиции к 5 апреля. Стоимость доллара снизится до 76,3 рубля, а евро — до 89,7 рубля. Такой прогноз сделали финансовые эксперты, опрошенные РИА Новости.

Доллар и евро подешевеют на 20 копеек. Финансисты также ожидают снижения рынка акций по индексу Мосбиржи на 0,3%. При этом тенденция на понижение затронет и эталонную марку нефти Brent. По прогнозам она упадет на 1,5 доллара, до 63,2 за баррель.

Ранее экономист Василий Колташов поздравил американскую денежную валюту с днем рождения обещанием конца ее эпохи. Доллар играет ключевую роль на международном рынке, однако он уже начал обесцениваться, заявил эксперт.