Компания Sony презентует новые гаджеты в апреле 2021 года

Москва, 3 апреля. Компания Sony готовится к выпуску новых смартфонов, в том числе Xperia 1 III. Анонс презентации, которая пройдет в апреле, появился на YouTube-канале производителя.

На презентации покажут минимум три флагмана. Среднебюджетный из них Xperia 10 III оснащен процессором Snapdragon 765G, а Xperia Compact получил экран с диагональю 5,5 дюйма. Все новинки будут на базе Android.

Главным хитом должен стать смартфон Xperia 1 III, который может получить 6,5-дюймовый OLED-дисплей. Разрешение экрана будет 4K, а частота обновления — 120 Гц. Его оснастили чипом Snapdragon 888. Максимальная комплектация флагмана получит 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Презентация новых гаджетов запланирована на 14 апреля 2021 года в онлайн-формате. Когда продукты поступят в продажу и какая будет их стоимость, пока не сообщается.

Компания Sony известна не только смартфонами, но и производством игровых консолей. В марте стало известно, что приставка PlayStation 5 может получить новую версию, которая будет отличаться компактностью и легкостью.