Захарова с сарказмом отреагировала на санкции Киева против Россотрудничества

Москва, 3 апреля. Решение Украины ввести против десяти российских компаний и киевского филиала Россотрудничества санкции заставляет «испытывать чувство гордости» за президента Владимира Зеленского.

Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередные антироссийские ограничения со стороны Киева. Санкции стали ответом Совета национальной безопасности и обороны Украины на якобы контрабандистскую деятельность причастных к отечественным предприятиям лиц. Представитель российского министерства с иронией отметила, что по всей видимости других проблем в государстве «нет».

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет», — написала Захарова в Facebook.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил об отсутствии официального уведомления от Киева о принятых мерах. При этом он выказал обеспокоенность касательно соблюдения Украиной законодательства.