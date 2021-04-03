Никита Михалков, попивая шампанское, «перешутил» Урганта

Москва, 3 апреля. Народный артист РСФСР Никита Михалков оказался неожиданно откровенен в интервью на шоу «Вечерний Ургант». Попивая шампанское из горла, режиссер «перешутил» ведущего и рассказал о своем отношении к современным модным тенденциям.

Большая часть передачи была посвящена рассуждениям актера о кино. В частности, он сообщил, что его дочери и сын всегда снимаются в его картинах бесплатно. Михалков добавил, что фильмы 70-х были на голову выше современных, поскольку тогда творили настоящие гении.

«Конечно, и сейчас есть хорошие фильмы. «Бердмэн» — великое кино. Тот же Тарантино. Но это штучные вещи. А откройте список фильмов 70-х. Там много знаковых, великих картин», — подчеркнул режиссер.

За время эфира артист успел выпить бутылку шампанского, посоревновавшись в юморе с Ургантом.

«Вы так дома фильмы смотрите», — поинтересовался Ургант, когда Михалков в очередной раз пригубил шампанское.

«Ваня, я их так снимаю», — ответил режиссер, еще раз глотнув из бутылки.

Трехкратный лауреат Государственной премии РФ признался, что следит за работой современных современными режиссеров, а вот на социальные сети время не тратит.

«Никак не отношусь к TikTok. Это часть жизни, которая пришла к нам с развитием технологий. Тут важно, насколько человек умен, талантлив, весел. Понимаете, возможность оказаться у всех на виду, когда у тебя расстегнута ширинка, не совсем удобна. А тут ты сталкиваешься с людьми, которые совершенно иначе думают», — рассуждал Михалков.

Ранее режиссер выступил с предложением лишать российского гражданства тех, кто призывает ввести санкции против Москвы. По словам Михалкова, если люди хотят побороть коррупцию, то делать это нужно другими методами, а не разрушением государства.