Космонавт Кикина рассказала о различиях в подготовке мужчин и женщин к полету

Москва, 3 апреля. Требования к кандидатам на полет в космос выдвигаются одинаковые вне зависимости от пола. Об этом рассказала космонавт Анна Кикина.

Она является единственной представительницей прекрасного пола в отряде космонавтов Роскосмоса. По ее словам, женщина-космонавт выполняет все те же поставленные задачи, что и мужчина. И в первую очередь является профессионалом на борту.

Также девушка объяснила, что представители этой профессии регулярно должны оттачивать свои навыки и пополнять теоретические знания для успешной сдачи экзамена. Кроме того, они проходят регулярные тренировки. По словам Кикиной, все работают в одинаковых условиях и поблажек ни для кого нет. Самое серьезное требование для космонавта — это здоровье.

«Организм просматривается досконально, поэтому важно его регулярно тренировать и в целом вести здоровый образ жизни. Значительная часть допущенных до медицинского отбора претендентов, к сожалению, не проходит его до конца», — пояснила космонавт в интервью телеканалу 360tv.ru.

Ранее была опубликована видеозапись полета советского космонавта Юрия Гагарина, которая долгое время считалась утерянной. На кадрах он докладывает об обстановке на борту.