Украину пугает укрепление военного сотрудничества России и Белоруссии

Киев, 3 апреля. Украина продолжает следить за ситуацией и разрабатывает комплекс ответных мер на «угрозы», которые несут военные учения Белоруссии и России «Запад-2021».

Пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявила, что глава ведомства Алексей Данилов провел встречу с послом Канады Ларисой Галадзой. На ней обсуждались вопросы в сфере безопасности.

Обе стороны в ходе разговора обменялись мнениями о ситуации на границе РФ, а также обсудили российско-белорусские учения «Запад-2021». По словам Данилова, Украина осуществляет круглосуточный мониторинг передвижения российских войск и прорабатывает различные сценарии реагирования на действия ВС РФ.

Киев на протяжении последних семи лет регулярно высказывает свои безосновательные опасения по поводу так называемой угрозы со стороны РФ. Однако до сих пор ничего подобного не происходило, а российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вторжение в чужие страны противоречит интересам страны.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещение военного контингента России внутри собственных границ — это личное дело государства. По его словам, у других стран эти действия не должны вызывать опасения, так как не несут никому угрозы.