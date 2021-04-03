Альштейн рассказал о преимуществах назальной вакцины от COVID-19

Москва, 3 апреля. Капли в нос от COVID-19 и препарат для инъекций будут иметь схожее действие, однако назальный вид вакцины позволит быстрее адаптировать ее под новые штаммы инфекции.

Коронавирус воздействует на разные клетки в человеческом теле, в том числе на клетки носовых ходов. Из-за этого капли могут вполне произвести такое же действие, как и при инъекционной вакцине, заявил вирусолог, сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Главным преимуществом капель от COVID-19 перед вакциной является то, что при новых мутациях инфекции их легче усовершенствовать. Инъекционную вакцину пришлось бы адаптировать в течение года, а с назальной это займет гораздо меньше времени, передает радио «Комсомольская правда».

Ранее центр Российский НИЦ им. Гамалеи объявил о начале доклинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде назального спрея. Известно, что исследователи получили патент на назальную вакцину, который позволяет ученым начать доклинические разработки.