Советский фигурист Вячеслав Войтюк умер на 62-м году жизни

Москва, 3 апреля. Постановщик и участник ледовых шоу, фигурист Вячеслав Войтюк скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

У Войтюка диагностировали коронавирус. Он умер в реанимационном отделении в одной из московских больниц. ФФККР выразила свои соболезнования родным и близким фигуриста. После завершения карьеры спортсмен начал заниматься постановками спектаклей и трудился в Ледовом театре Татьяны Тарасовой.

«Его уход стал для всех тяжелой утратой. Светлая память об этом замечательном человеке и спортсмене навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в сообщении.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причины, по которым спортсмены тяжелее переносят коронавирус. По его словам, тренировки часто проходят в закрытых помещениях, а сильный иммунитет начинает слишком активно бороться с заболеванием.