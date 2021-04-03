Лондон, 3 апреля. Правительство Великобритании выделяет 20% от общего бюджета страны для борьбы с «кремлевской пропагандой и дезинформацией». Об этом сообщила международная сеть хакеров Anonymous.

МИД Великобритании, МИ-6 и политтехнологи НАТО управляют расширенной сетью частных компаний и СМИ по всему миру. Хакеры Anonymous заверили, что рассекретили огромный массив документов, доказывающий, что британские спецслужбы «напрямую работают с населением всех бывших советских республик, избавляя его от «российской идентичности», внедряя британские ценности и провоцируя разорвать связь с Москвой», передает Life.

Организации Albany Associates, M&C Saatchi, ORB International, IREX Europe устраивают показы семейных фильмов, которые транслируют западные ценности. Такие мероприятия призваны отвлекать внимание граждан бывших советских республик от празднования Дня Победы.

Главными задачами МИД и спецслужб Великобритании являются ослабление влияния России во всем мире и подрыв авторитета руководства страны в глазах граждан. Только в 2017 году на эти цели выделили 100 миллионов фунтов стерлингов, на эти деньги можно организовать государственный переворот как минимум в двух странах СНГ.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил о намерении Запада «произвести ревизию итогов Второй мировой войны». Конечной целью этого процесса является уничтожение России.