Москва и Минск подготовили план по защите белорусско-польской границы

Минск, 3 апреля. Россия и Белоруссия намерены усилить охрану на границе республики с Польшей. Пограничные службы обеих стран уже ведут работу над совместной программой на период с 2023 по 2027 год.

Планируется укрепить охрану на участке белорусско-польской границы с помощью возведения и реконструкции инженерных заграждений, а также улучшения сигнализационных комплексов и предоставления наилучшего технического оснащения имеющимся подразделениям. Об этом заявил заместитель главы Госпогранкомитета Белоруссии Сергей Новиков.

«В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности», — уточнил он в рамках собрания «Союзное государство: открывая новые возможности».

Ранее совместные учения России и Белоруссии заставили испугаться Украину. В Киеве уже приступили к разработке вариантов реагирования на «угрозы», которые якобы исходят от испытаний в рамках «Запад-2021». Вместе с этим президент республики Александр Лукашенко указал на беспрецедентное давление на Минск и Москву извне. На фоне этого консолидация сил дает возможность оперативно и эффективно отвечать на все вызовы и обеспечивать безопасность в регионе.