Игорь Николаев получил почетное звание

Москва, 3 апреля. Композитору и певцу Игорю Николаеву вручили значок и удостоверение народного артиста России.

Указ о присвоения почетного звания президент РФ Владимир Путин подписал еще 27 декабря 2019 года. Саму церемонию награждения пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. 2 апреля Николаев на своей странице в Instagram сообщил, что ему наконец-то вручили удостоверение народного артиста РФ.

«И это здорово, потому что у нас снова праздничное настроение, и ощущение, что наградили еще раз! Спасибо всем вам, дорогие мои слушатели и зрители. В этом звании — ваша любовь ко мне и моим песням, которые я писал для вас все эти годы», — написал композитор.

Поклонники, друзья и коллеги оставили уже почти 2,5 тыс. комментариев с поздравления под постом музыканта.

«Поз-драв-ля-ем! Ура! Мы счастливы, мы любим тебя и твои песни!» — написала Кристина Орбакайте.

«Ура! Ура! Ура! Поздравляю! Действительно заслуженная награда», — добавила актриса Мария Федункив.

«Игорь дорогой, поздравляю. Народное признание, подкрепленное официальным званием, вдвойне приятно», — пишет Денис Клявер.

С присвоением звания Николаева также поздравили его друзья Игорь Крутой, Екатерина Гусева, Зара, Инна Маликова, Катя Лель, Альбина Джанабаева, Алсу, Марк Тишман и Елена Воробей.

Ранее на этой неделе российская певица корейского происхождения Анита Цой указом президента удостоилась почетного звания народной артистки. Позднее Цой уточнила, что самым важным аспектом в этом является то, что звание присуждено певице-кореянке. Сегодня, по словам артистки, представителям малых народов приходится «в десять раз больше работать, чтобы пробиться там, где другим намного проще».