Экстрасенс потребовала признать геноцид ведьм на Руси и покаяться

Почему необходимо признать геноцид ведьм на Руси, где ведающих людей чтут и ставят им памятники, и как к ним относятся в России и других развитых странах, рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

«В развитых странах к ведьмам не относятся негативно. Более того, сейчас там ведьмам ставят памятники в честь инквизиции. Таким образом, люди извиняются за геноцид ведьм. Но это происходит везде, кроме России. К примеру, в российских СМИ меня чаще представляют «экстрасенсом», считая, что это слово более корректное и не оскорбляют чувство людей, в отличии от слова «ведьма». Очень странно, когда людям оскорбительно читать понятие «ведающая мать»» , — высказалась Алена Полынь.

Она подчеркнула, что необходимо признать факт геноцида ведьм на Руси. Однако, по ее словам, мучили и убивали не только ведьм, но и ученых, и врачей. Если в стране происходили подобные вещи, о них нужно говорить, чтобы они не повторялись. Нужно помнить историю, подчеркнула экстрасенс.

«Если сегодня мы продолжим негативно относиться к ведьмам, значит мы признаем правдивость и правильность геноцида. Поэтому, нужно начать по-другому относиться к ведающим людям. Если к ним будет негативное отношение, это плохо скажется на стране в целом. Потому что ведающие люди — это подъем страны во многом, их знания действительно помогают», — объяснила ведьма.

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