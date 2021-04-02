Чемпион СССР по футболу Валентин Афонин умер на 82-м году жизни

Москва, 2 апреля. Бывший игрок ЦСКА Валентин Афонин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в Twitter.

Футболист выступал за сборную Советского Союза. В ее составе он занял четвертое место на чемпионате мира 1966 года. Афонин был известен выступлениями за команды СКА и ЦСКА. После завершения карьеры он занялся тренерством. Был наставником игроков ГСВГ, СКА, а также известен как тренер команды «Сокол» (Москва).

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Афонина», — написали представители клуба.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту «Крыльев Советов» ампутировали ногу из-за злокачественной саркомы мягких тканей. Сейчас он проходит курсы реабилитации в Германии.