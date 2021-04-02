Актриса Кошкина переполошила фанатов совместным фото с комиком Батрутдиновым

Москва, 2 апреля. Поклонники актрисы Яны Кошкиной устроили настоящую дискуссию под ее фотографией с комиком Тимуром Батрутдиновым. Многие уже считают их парой.

Звезды пришли на вечеринку в честь дня рождения режиссера Марюса Вайсберга. Яна Кошкина появилась в эффектном красном платье с длинным украшением на шее и головным убором с перьями. Дополнял ее образ яркий макияж с алыми губами. Тимур Батрутдинов появился в худи, брюках и кепке. Совместную фотографию актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Сама актриса никак не прокомментировала фотографию с Батрутдиновым. Но ее поклонники взволновались, увидев ее в объятиях резидента Comedy Club. Они то и дело бросали ей предупреждения и просили не связываться с «ловеласом», передает Пятый канал.

«Беги, Яна, от этого ловеласа-неудачника! Даже с Бузовой у него не вышло!» — пишет подписчик. «Татарин, отстань от девочки», — вторит другой поклонник. «Уж лучше Харламов», — высказался еще один пользователь Сети.

Актриса Яна Кошкина любит баловать поклонников яркими фотографиями. И многие часто оставляют комментарии о ее внешности. Недавно девушка опубликовала фотографию, которая заставила некоторых гадать: сделала ли актриса операцию по увеличению губ.