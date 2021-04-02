Вдова Кобзона может отсудить у должника патент на «оздоровительный лифчик»

Ставрополь, 2 апреля. Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли может отсудить у миллионера Вагифа Пейсахова патенты на 20 товарных знаков, среди которых есть патент на оздоровительный лифчик.

Громкое дело о банкротстве Пейсахова по иску Нелли Кобзон рассматривает Арбитражный суд Ставрополья. В ходе предыдущих слушаний в счет многомиллионного долга у бизнесмена пытались изъять земельный участок, около 30 торговых помещений на нем и патенты на 20 товарных знаков. Пока стороне не удалось доказать, что все это принадлежало миллионеру и приносило прибыль.

Среди патентов есть необычный: в 2014 году Пейсахов разработал и запатентовал «оздоровительный бюстгальтер». По описанию, это обычный лифчик, но с медной пластиной в чашечке. По задумке автора, через пот от меди передадутся ионы, которые «оказывают обезболивающее, противовоспалительное и противоопухолевое воздействие». На сегодняшний день, правда, патент заморожен, передает KP.RU.

До начала судебного процесса Пейсахов успел распродать часть своего бизнеса. Управляющий пытается оспорить договор купли-продажи, поскольку он был заключен, по его мнению, «в целях уменьшения конкурсной массы».

Пейсахов долгое время был одним из самых богатых бизнесменов Ставрополья. Часть денег на бизнес он занял у Кобзона, с которым познакомился в 1990-е. По данным издания, певец одолжил тому 25 млн долларов, но Пейсахов проиграл всю сумму в покер. В основу уголовного дела вошла расписка на эту сумму.

В 2016 году бизнесмен был признан виновным в мошенничестве, суд приговорил его к шести годам колонии. В 2018 году, уже после смерти Кобзона, вдова певца подала иск на взыскание долгов, после которого миллионер и стал банкротом.