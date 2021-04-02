ФАН озвучил имена претендентов на победу в номинации «Общество и социальные проекты»

ФАН публикует имена соискателей премии «Хорошие новости России» в номинации «Общество и социальные проекты». Напоминаем, что в отборе участвовали авторы, чьи публикации и репортажи рассказывают об успешных социальных проектах, волонтерах, активистах и благотворителях, которые неравнодушны к чужому горю, а также о людях, сплачивающих наше общество. У читателей тоже есть возможность принять участие в премии, отдав свой голос за наиболее понравившуюся работу. Лидер читательского голосования, которое продлится до 14 апреля включительно, и станет лауреатом премии «Хорошие новости России». Его ждет памятный диплом, денежный приз в размере 100 000 рублей и приглашение в Санкт-Петербург на церемонию вручения награды, намеченную на 30 апреля. Имя счастливчика станет известно 16 апреля.

На победу в номинации «Общество и социальные проекты» претендуют:

Елизавета Соловьева, корреспондент интернет-портала «Яркуб». На победу претендует публикация «Родители их бросают, а они прощают»: ярославна создала благотворительный фонд, чтобы помогать детским домам». Евгению Щедную в Ярославле знают как человека с большим и добрым сердцем. Более пяти лет она со своей командой помогает детям из детских домов и одиноким пенсионерам. Волонтерство уже давно стало частью ее жизни, поэтому был организован благотворительный фонд «Спасибо», который нацелен на поддержку детей-сирот и пожилых людей.

Сергей Ольденбургский, автор интернет-газеты «Культура-Воронеж.Ру». Материал «Во дворце Ольденбургских открыли новую экспозицию» посвящен выставке «На благо Отечества», отражающей деятельность семьи Ольденбургских в Воронеже. Для посетителей открыт отреставрированный цокольный этаж дворцового комплекса, где и разместилась экспозиция.

Елена Николаева, главный редактор журнала «РуссаГРАД». Статья «Колобок стопудово был сладким!» рассказывает о музее каменных жерновов под Великим Новгородом, где вручную можно перемолоть мешок зерна. Это единственный в мире частный музей каменных жерновов. С момента открытия посетители этого удивительного места смололи на ручных жерновах большой мешок зерна, испекли более тысячи лепешек и успели понять, каким был вкус настоящего хлеба, который когда-то ели наши предки. А заодно успели пофантазировать каким на вкус был сказочный Колобок.

Константин Бельченко, главный редактор интернет-издания «Социальный Калининград». В борьбе за премию участвует интервью «В поисках новой надежды». Калининградская региональная общественная организация «Центр развития местного сообщества «Сила Людей» в течение 10 лет оказывает в Калининграде социальную помощь таким нуждающимся. В первую очередь, это почти ежедневное обеспечение их горячим питанием, консультации с психологом и юристом в недавно открытом Социальном дневном центре, а также восстановление документов и законных прав, поиск жилья и работы. Что мотивирует человека работать в этой сфере, насколько изменился круг благополучателей, и как подопечные становятся добровольцами, узнал автор публикации.

Анжела Овчинникова, корреспондент интернет-издания «Источник Онлайн». В своем материале «Как живут вятские старообрядцы» автор приоткрывает завесу быта людей. Попав в общину журналистке удалось развеять несколько мифов о старообрядцах и узнать об их отношении к новым технологиям и современному миру.

Юлия Сурикова, корреспондент ТРК «Тихий Дон». Сюжет «Архитектура эпохи авангарда» рассказывает о ростовских шедеврах советского авангарда домах-гигантах. Один такой дом образует сразу несколько дворов, которые проектировались не только для гуляний, но и досуга. Раньше по вечерам здесь смотрели фильмы, на первых этажах размещались прачечные, детские сады, магазины и залы для собраний. Но за 90 лет от коллективизации остались только лавочки, заборчик и постамент скульптуры Сталина.

Анастасия Бабир, журналист ТРК «Сейм». Программа автора «Этим вечером. Гость — Сергей Сухочев» знакомит зрителей с организацией Совет отцов. Не секрет, что ключевую роль в воспитании детей чаще всего играют женщины. Но необходимо возрождать престиж главы семьи — так 1,5 года назад решили активные папы и создали в регионе Совет отцов.

Оксана Геращенко, журналист ИА Nord-News. Материал «Мурманского аиста после реабилитации под Псковом в апреле выпустят на волю» — это долгая и непростая история спасения редкого белого аиста, который заблудился в северных краях накануне сильных морозов. Автор статьи узнала о том, как перезимовала среди сородичей заблудившаяся в Заполярье редкая птица.

Елизавета Кутафина, корреспондент молодежного онлайн-журнала «Еж». Отбор на соискание премии прошла статья автора «Совету лидеров — 13: главное молодежное событие ушедшего января». В конце января в ГДМ «Октябрь» прошел фестиваль творчества, в его рамках одна из основных молодежных организаций региона отметила свой тринадцатый день рождения. Своей основной функцией участники «Совета лидеров» считают помощь молодежи — например, показать важность участия как гражданина в решении актуальных вопросов на разных уровнях жизни, постоянно совершенствоваться себя и мир вокруг и искать новые, оригинальные варианты решения общих проблем. Успешные выпускники «Совета лидеров» уже трудятся врачами в «красной зоне», журналистами и сотрудниками правоохранительных органов.

Анжела Ударцева, журналист газеты «Заря Севера». Статья «Для вас, ветераны — колымчанки!» рассказывает о волонтерах Хасынского городского округа, которые поздравили колымчанок-ветеранов с 8 Марта. Обойдя каждую из них поадресно, ребята вручили представительницам старшего поколения букеты тюльпанов и сладкие наборы.

Напоминаем, что премия «Хорошие новости России» учреждена для поддержки региональных журналистов и работников СМИ, которые освещают позитивные события, достижения российской науки, экономики, спорта и рассказывают об интересных личностях. Помимо пяти лидеров номинаций денежное вознаграждение и приглашение в Петербург получает обладатель «Специального приза». По традиции его выбирает жюри ФАН. Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 900 621 60 33, или адресовать на почту: goodrussia@riafan.ru.