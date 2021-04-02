ЦСКА обыграл СКА в первой игре полуфинала Кубка Гагарина

Москва, 2 апреля. Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в первом полуфинальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:0. На игре присутствовало 5 630 зрителей.

Результативными действиями отличились Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов. Нападающий Андрей Светлаков провел 300-ый матч в футболке столичного клуба. В составе СКА 100-ой игрой отметился защитник Виктор Антипин.

После этой победы ЦСКА повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча между командами пройдет 4 апреля в Москве.

СКА пробился в полуфинал по итогам пятиматчевого противостояния с московским «Динамо». Клуб из Петербурга выиграл серию со счетом 4-1.